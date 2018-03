Emre Can infiamma il mercato: City e Bayern Monaco insidiano la Juve

21 marzo 2018

Resta in vantaggio, ma adesso la concorrenza è spietata. Alla volata per Emre Can , da mesi obiettivo principale del mercato della Juve , si sono iscritte due rivali da temere: Manchester City e Bayern Monaco stanno sondando il terreno e sono pronte a sfidare i bianconeri per il centrocampista del Liverpool . Il 24enne campione tedesco, in scadenza di contratto, deciderà il suo futuro nelle prossime settimane.

Anche pochi giorni fa, in occasione di una domanda sul possibile interesse della Juventus per Jack Wilshere - altro centrocampista forte, giovane, e in scadenza di contratto (con l'Arsenal) - l'ad della Juve, Beppe Marotta, ha così risposto: "E' molto bravo, ma le nostre attenzioni sono tutte rivolte a Emre Can. Lo vogliamo, e aspettiamo una sua risposta, che comunque non arriverà a breve". La trattativa, d'altronde, è in piedi dalla scorsa estate. Allegri lo voleva a Torino, ma il Liverpool disse no a un'offerta di 30 milioni.



Adesso, con i quarti di Champions da giocare contro il Manchester City, Emre Can è concentrato sul Liverpool, ma prima della fine della stagione, quando poi dovrà pensare sui Mondiali con la Germania, prenderà la desione finale sul suo futuro. Come riportato da Tuttosport, la Juve è la grande favorita nella corsa al tedesco, ma negli ultimi giorni sia il Manchester City (dove c'è Guardiola, che lo ha già allenato) sia il Bayern Monaco (dove Can ha già giocato, proprio con Pep allenatore) si sono fatte avanti. E il Real Madrid ha mandato segnali nelle scorse settimane. La volata sarà lunga, la Juve deve stare attenta a non farsi beffare.