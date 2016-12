Facebook

Sincro, azzurre in finale Il duo azzurro del nuoto sincronizzato è in finale a Rio. La coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro avanza infatti nella prova dell'esercizio libero: le azzurre hanno ottenuto 90,4412 nel programma tecnico che, sommato al punteggio della prova libera preliminare, consente loro di totalizzare 181,5745 (6/o posto in classifica generale). >