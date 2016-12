Facebook

Rio, ciclismo: dramma Nibali, doppia frattura e rientro in Italia per operarsi Finisce nel peggiore dei modi il sogno olimpico di Vincenzo Nibali nella prova individuale in linea con partenza e arrivo a Copacabana. Il capitano azzurro, protagonista di una splendida gara, cade in discesa a 12 chilometri dall'arrivo quando era al comando, dicendo addio nel modo più crudele alle speranze di giocarsi una medaglia. Nella caduta l'azzurro ha riportato due fratture alla clavicola, che lo costringeranno all'operazione. Rientra in Italia in nottata sul volo di stato del Premier Matteo Renzi. "Mi dispiace, anche per i ragazzi: oggi siamo stati davvero una bella squadra", le sue parole. L'oro va al belga Greg Van Avermaet, l'argento al danese Jakob Fuglsang, il bronzo al polacco Rafal Majka. >