Arsenal, l'addio di Wenger all'Emirates: le foto Una vittoria contro il Burnley per 5-0, cori, brividi, emozioni, un giro d'onore e un trofeo d'oro. Così i giocatori e i tifosi dell'Arsenal hanno reso omaggio ad Arsène Wenger per la sua ultima partita all'Emirates Stadium dopo 22 anni da allenatore dei Gunners. Decine di migliaia di t-shirt con la scritta 'Grazie Arsène' sono state distribuite ai quasi 60mila spettatori. "Questa e' la fine di una lunga storia per me all'Arsenal - le parole del tecnico -, ma sono anche grato per aver guidato, per cosi' tanto tempo, questo club a cui tengo molto". Dopo la gara, Wenger e' tornato in campo, affiancato da una guardia d'onore per ricevere il trofeo di campione d'Inghilterra, d'oro, vinto nel 2004 con l'Arsenal degli Invincibili. "Grazie per avermi sopportato cosi' a lungo, so che non e' stato facile - ha detto il francese con il microfono in mano dal cerchio di centrocampo -. Io sono come voi, sono un tifoso dell'Arsenal. L'Arsenal è più che guardare il calcio, è un modo di vivere, è il bel gioco, i valori del club. Grazie per essere stati una parte cosi' importante della mia vita. Spero di rivedervi presto", ha concluso il manager alsaziano prima di fare un lungo giro d'onore e regalare la sua cravatta a un giovane tifoso. >