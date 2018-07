F1, Vettel: "Ho sbagliato io, sono veramente deluso"

22/07/2018

"Aspettato troppo per il cambio gomme? No credo che le slick fossero ancora le migliori, però le mie non erano fresche e quindi era un po' difficile gestirle" ha spiegato Vettel. "Non è stato uno sbaglio grosso, ma l'impatto sulla gara è stato devastante" ha aggiunto sull'incidente che ha ribaltato Gran Premio e Mondiale in favore di Hamilton e della Mercedes.

LE PAROLE DI RAIKKONEN

Più soddisfatto invece Kimi Raikkonen per il suo terzo posto: "Sono un po' deluso ma il terzo posto lo portiamo a casa". Sul sorpasso concesso al compagno di squadra Vettel: "Ci sono delle regole chiare pero' non era del tutto limpido in quel momento. Avevo velocità, in quel momento della gara nel quale ero idealmente sulle due soste". A passarlo sono state anche le Mercedes: "E' cambiato un po' tutto alla fine, sapevamo che la pista era insidiosa, era scivolosa in diversi punti. Stavo superando una Sauber nel doppiaggio e mi ha bloccato e Bottas mi ha superato. Se era difficile guidare in queste condizioni? Non saprei, io ho guidato solo la mia macchina. In passato è stato sempre difficile in questo tipo di condizioni con non tanta pioggia. Sono rimasto sorpreso dell'aderenza su questa pista, ma di solito quando vai troppo veloce in una pista in queste condizioni non c'e' nulla che puoi fare" ha concluso il ferrarista.