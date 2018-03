Serie A: si comincia il 19 agosto e si gioca il 26 dicembre

3 marzo 2018

Si pensa già alla prossima stagione e la Serie A 2018-2019 dovrebbe iniziare il 19 agosto per concludersi il 26 maggio. Queste le indicazioni, riportare da La Gazzetta dello Sport, e che verranno discusse nell'assemblea di lunedì in Lega. Molto probabilmente si giocherà il 26 dicembre, mentre salterà la giornata dell'Epifania il 6 gennaio. Il piano è quello di un super Natale in campo: 23, 26 e 30 dicembre prima della sosta fino al 12 gennaio. Le società ne parleranno e poi toccherà a Malagò l'ultima parola.



L'idea di anticipare l'inizio del campionato, nonostanti non ci siano Mondiali ed Europei, è dettata dal fatto di diminuire da tre a due i turni infrasettimanali. La Supercoppa italiana, invece, si potrebbe giocare il 12 agosto a Roma, ma molto dipenderà anche dalle squadre impegnate.