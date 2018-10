Atalanta show, Ilicic e la difesa piegano il Parma 3-0 Lo sloveno ispira, ducali battuti da un'autorete e dalle marcature di Palomino e Mancini Facebook

27/10/2018

Nel primo anticipo della decima giornata di Serie A, netto 3-0 dell'Atalanta al Parma. Dopo un primo tempo equilibrato, i bergamaschi passano con un'autorete sfortunata di Gagliolo (55'), dopo un rimpallo. La reazione gialloblù non c'è e prima Palomino (72') poi Mancini (80') arrotondano il punteggio. Seconda vittoria di fila per i nerazzurri che salgono a quota 12, Parma invece al secondo ko in serie.

LA PARTITA Gasperini conferma, di fatto, lo schieramento vincente contro il Chievo, mentre D’Aversa ritrova Gervinho. Canovaccio tattico molto evidente fin dai primi minuti: Atalanta a manovrare e fare la partita, Parma a chiudersi e provare a pungere in ripartenza. Difensivamente parlando, la missione è non dare spazio, rispettivamente, alla velocità di Gervinho e al sinistro di Ilicic. L’Atalanta spinge con più efficacia nella prima fase, solleticando a più riprese Sepe dalla media distanza ma senza creare grosse occasioni. Il Parma fatica a mettere il naso fuori, ma le prime azioni da gol vere portano la firma di Ceravolo, prima pericoloso di testa e poi a un passo dalla rete con Berisha che salva sul suo colpo di tacco. I bergamaschi capiscono di dover accelerare le giocate offensive e Ilicic risponde, con un sinistro potente ma un po’ troppo centrale salvato da Sepe in angolo, poi Barrow, volenteroso ma assai impreciso, fallisce una buona occasione sotto porta, colpendo di testa tra le braccia di Sepe. In avvio di ripresa, è il Parma ad essere più convinto. Gervinho ha un’occasione clamorosa, ma a un metro dalla linea di porta non riesce a metterla dentro per il salvataggio di Toloi. Il vantaggio però è dell’Atalanta, in maniera rocambolesca: Ilicic si libera dal limite e calcia, Sepe respinge, ma sul corpo del compagno Gagliolo, che insacca nella propria porta. Ancora Ilicic, poco dopo, ispira il quasi raddoppio di Barrow, che però ancora una volta è impreciso con il destro. La replica parmense è affidata a Siligardi, ma è attento Berisha a salvarsi in due tempi. E’ un episodio, però, perché l’inerzia passa tutta dalla parte dell’Atalanta, per la quale si aprono spazi invitanti. Il duello tra Sepe e Ilicic continua, poi il portiere del Parma rimane immobile su un gran destro di Gomez, che però va appena largo. Il Parma prova a restare attaccato coi nervi alla gara ma su azione d’angolo Palomino sfrutta la sponda di Mancini e trova il raddoppio. Lo stesso Mancini, poi, colpisce su nuovo corner siglando addirittura il 3-0. Arriverebbe anche il poker se la traversa non dicesse di no a un Ilicic scatenato. L’Atalanta è tornata, definitivamente, brutto stop per il Parma.

LE PAGELLE TOLOI 7 – Sempre attento, una sua chiusura su Gervinho è decisiva e probabilmente è la svolta della partita.

ILICIC 7,5 – Con lui è tutta un’altra Atalanta. E’ l’uomo più pericoloso ma anche quello che da’ una coerenza all’intera fase d’attacco bergamasca.

BARROW 5 – Come al solito, ci mette verve e buona volontà, ma oggi sbaglia veramente troppo, in termini di occasioni e di dialogo con i compagni.

SEPE 6 – Quando è chiamato in causa c’è, opponendosi bene agli attacchi atalantini, sui gol è pressoché incolpevole anche se forse sul terzo potrebbe uscire.

GAGLIOLO 5 – Gioca bene fino al rocambolesco autogol, azione però propiziata da un suo errore, da lì non si riprende più.

GERVINHO 5 – Non si accende mai, quando ha la palla buona è troppo tenero e la spreca.

IL TABELLINO ATALANTA-PARMA 3-0 ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6,5; Toloi 7, Palomino 7, Mancini 7,5; Hateboer 5,5, de Roon 6,5, Freuler 6,5 (84’ Pasalic sv), Gosens 6,5; Ilicic 7,5; Gomez 6 (83’ E. Rigoni sv), Barrow 5 (65’ Zapata 6). A disp.: Gollini, Rossi, Bettella, Valzania, Djimsiti, Ali Adnan, Castagne, Pessina. All.: Gasperini 6,5 PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5,5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5, Gobbi 5,5; L. Rigoni 5, Stulac 5,5 (81’ Scozzarella sv), Barillà 6 (75’ Ciciretti 6); Siligardi 6 (68’ Di Gaudio 5,5), Ceravolo 5,5, Gervinho 5. A disp.: Frattali, Bagheria, Deiola, Gazzola, Bastoni, Biabiany, Sprocati. All.: D’Aversa 5,5 Arbitro: Abisso

Marcatori: 55’ aut. Gagliolo, 72’ Palomino, 80’ Mancini

Ammoniti: Barillà (P), Gagliolo (P)

Espulsi: -

LE STATISTICHE Atalanta e Napoli sono le due squadre che hanno segnato più reti nel secondo tempo in questo campionato (11 gol a testa).

L'Atalanta ha mandato in gol già cinque difensori diversi, solo la Roma ha fatto meglio nel campionato in corso (sei).

L’Atalanta ha effettuato ben 30 tiri totali in questo match, record in un match della Serie A in corso (al pari di quelli della Juventus vs Frosinone).

L’Atalanta ha vinto due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso aprile.

L’Atalanta ha segnato otto reti nelle ultime due partite di campionato, una in meno di quelle realizzate nelle precedenti otto della Serie A in corso.

Seconda rete in Serie A per Gianluca Mancini e per la prima volta in carriera nel massimo campionato ha fornito un assist.

Il Parma ha perso le ultime due gare in campionato, subendo ben cinque reti e rimanendo a secco di gol in entrambe.

Josip Ilicic ha preso parte attiva a quattro gol nelle ultime due gare in campionato (tre reti e un assist), dopo che non aveva partecipato ad alcun gol nelle precedenti cinque.

Luigi Sepe ha effettuato ben 10 parate, nessun portiere ha fatto meglio in un match della Serie A 2018-19.

Il Parma ha schierato oggi la formazione titolare più "anziana" tra le squadre dell'intero campionato - età media: 31 anni e 123 giorni.

