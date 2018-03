Milan, Kalinic non convocato per il Chievo: "Scelta tecnica"

17 marzo 2018

Poteva e doveva essere la sua grande occasione quella contro il Chievo: Nikola Kalinic era dato tra i probabili titolari ma non prenderà parte alla partita che il Milan giocherà contro i veneti domenica pomeriggio. Nessun problema fisico: l'attaccante croato è stato escluso dalla lista dei convocati per "scelta tecnica" : questa la decisione di mister Gattuso su cui il club rossonero non ha aggiunto ulteriori dettagli.

In questa sua prima stagione rossonera, l'ex attaccante della Fiorentina, 30 anni, ha collezionato 30 presenze totali in tutte le competizioni realizzando 4 gol e 6 assist. E quello di Kalinic è destinato a diventare un vero e proprio caso visto che a spingere Gattuso ad escluderlo dalla lista dei convocati sarebbe stato lo scarso impegno messo in settimana durante gli allenamenti. In ogni caso non ci sarebbero stati diverbi o confronti tra il giocatore e il tecnico che ha comunque deciso di escluderlo dalla sfida contro il Chievo per l'atteggiamento remissivo e poco determinato.