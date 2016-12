Kostner: "Mentii per coprire Schwazer". Squalifica di 21 mesi

5 ottobre 2015

Ora c'è la ratifica ufficiale, la squalifica di Carolina Kostner si concluderà il 31 dicembre 2015 . Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha accolto il "consent agreement" tra le parti (Coni, Wada e atleta) che consentirà alla Kostner di scendere sul ghiaccio in competizioni ufficiali a partire dal 1° gennaio 2016. La pattinatrice ha ammesso di aver mentito per coprire l'allora fidanzato, Alex Schwazer, accusato di doping.

In base all’accordo, la squalifica comminata dal Tribunale nazionale antidoping è stata portata da 16 a 21 mesi, ma la decorrenza è stata retrodatata al 1° aprile 2014: il Tribunale di Losanna ha di fatto riconosciuto che le “lungaggini procedurali non erano attribuibili alla Kostner”. Potrà invece ricominciare ad allenarsi senza alcun vincolo già da novembre.

Carolina potrà dunque tornare a gareggiare a partire dal 1° gennaio, cinque mesi prima rispetto alla precedente sentenza, ma per ottenere il patteggiamento ha dovuto ammettere pubblicamente di aver mentito sul caso Schwazer: il marciatore altoatesino era stato fermato dalla Wada alla vigilia delle Olimpiadi di Londra per aver assunto sostanze dopanti. "Il 30 luglio 2012 riferii falsamente all'ispettore antidoping che Schwazer non era in casa", la dichiarazione rilasciata dalla Kostner al Tas. La pattinatrice ha poi riconosciuto di aver "commesso un grave errore di giudizio non riferendo la verità all'addetto ai controlli", in quanto tale comportamento "rappresentava una violazione delle norme antidoping italiane".