Dakar: a Cordoba esulta Price, ma Walkner è a un passo dalla vittoria nelle moto

20 gennaio 2018

La tredicesima tappa della Dakar avvicina di un ulteriore passo Matthias Walkner al trionfo nelle moto. Nei 522 km di prova della San Juan-Cordoba, penultima giornata di competizione, l'australiano Price della Ktm chiude al primo posto in 4:48:33, alle sue spalle Benavides dell'Honda con +2'03 di ritardo precede il francese Meo che chiude con un +2'44. A Walkner basta un quarto posto arrivato con un +11'32 per mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale: l'austriaco ha saputo amministrare il vantaggio dalle retrovie senza mai rischiare. Il terzetto arrivato sul podio ha battagliato per tutta la tappa arrivando, solo nel finale, a un brivido per il primato di Price che ha accusato dei problemi con Benavides lesto ad accorciare le distante. Per l'argentino il secondo posto serve a risicare solo una minima parte del ritardo dalla vetta nella classifica generale: i 22 minuti e 31 secondi di differenza rispetto a Walkner risultano ancora più una beffa dopo la cancellazione dello stage e aprono sempre più alla vittoria finale dell'austriaco.