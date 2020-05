Zaytsev vicino alla Siberia, ma con Modena è solo un arrivederci

VOLLEYMERCATO

Modena rischia di perdere un altro fuoriclasse della sua rosa. Oltre a Matt Anderson e Max Holt, anche Ivan Zaytsev è pronto a lasciare l'Italia. Decisione inevitabile, dopo che la crisi sanitaria si è tramutata in economica costringendo la Leo Shoes a imporre un taglio del 30% degli stipendi per il 2019/20 e del 50% per il 2020/21. Zaytsev, simbolo del volley in Italia e nel mondo Instagram

Ivan Zaytsev, capitano di Modena e della Nazionale italiana, è probabilmente il più grande rappresentante della pallavolo italiana. Figlio del pallavolista sovietico campione olimpico Vjačeslav Zajcev e della nuotatrice Irina Pozdnjakova, è soprannominato "Lo Zar".





Zaytsev non ha ancora deciso il proprio futuro, anche se la soluzione migliore porta in Siberia, al Kuzbass di Kemerovo. Impossibile per Modena mantenere le promesse contrattuali con il bomber italiano, che attualmente guadagna una cifra che si aggira attorno ai 550mila euro a stagione fino al 2023.

La soluzione ideale, quindi, è quella di una separazione momentanea. L'ipotesi prestito accontenta tutti: il giocatore, che vedrebbe riconosciute le proprie esigenze economiche dal club russo, e la Leo Shoes, che si libererebbe di un ingaggio estremamente oneroso per poi riabbracciare il proprio capitano solo un anno dopo, nel 2021.

Lo stesso Zaytsev non ha intenzione di allontanarsi definitivamente da Modena, città che lo ha accolto e in cui ha messo radici.