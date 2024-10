Volley: Trento regola Modena e risponde a Piacenza, nel femminile Milano ko

In Serie A1 femminile nessun problema per Conegliano, che in trasferta trionfa 3-1 contro Roma. La Prosecco Doc concede il primo set stagionale nella capitale, ma comanda in classifica grazie al 25-23, 25-17, 23-25, 25-20 esterno. La notizia di giornata è il ko di Milano, che in casa esce sconfitto al tie-break 3-2 per mano della Igor Gorgonzola Novara. La Numia insegue per tutta la partita, per poi arrendersi nel mini-parziale decisivo (25-21, 30-32, 25-22, 29-31, 15-12). Nette vittorie in casa per Scandicci (3-0 su Perugia 25-15, 25-21, 25-15) e per Vallefoglia (3-0 contro Busto Arsizio 25-21, 25-18, 25-15). Bergamo cade in casa 3-1 contro Talmassons, Chieri la spunta al tie-break nel 3-2 contro Firenze.