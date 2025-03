Volley: Trento ko con Cisterna, vince Perugia

Nei playoff della Superlega maschile di volley, brutta sconfitta per Trento: l'Itas cade inaspettatamente in quattro set in casa di Cisterna, che strappa l'1-1 nella serie. Bene, invece, Perugia e Civitanova, che superano rispettivamente Modena e Milano. Nel campionato femminile, volano in semifinale le tre protagoniste delle Final Four di Champions, vale a dire Conegliano, Vero Volley e Scandicci. Sull'1-1, invece, Novara-Chieri.