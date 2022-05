Volley, Superlega: Civitanova vola sul 2-0 nella serie della finale scudetto  

VOLLEY UOMINI

La Lube si aggiudica anche gara-2: 25-21, 29-27, 25-22 i parziali dei marchigiani contro Perugia. Tra quattro giorni ci sarà il match point per il Tricolore

Dopo il successo in gara-1 di domenica scorsa a Perugia, Civitanova si prende anche la seconda sfida della serie della finale scudetto (questa volta in casa) della Superlega maschile di volley. All’Eurosuole Forum finisce con un secco 3-0 per i campioni d’Italia in carica: 25-21, 29-27, 25-22. Domenica la Lube potrà ricucirsi addosso il titolo per la terza volta consecutiva, mentre la Sir Safety non potrà fare altro che vincere per sperare. Twitter Civitanova

Altro successo pesantissimo per la Lube Civitanova. Il terzo scudetto consecutivo è sempre più vicino, perché adesso gara-3 potrebbe già regalare il titolo alla formazione marchigiana: sarebbe il settimo su otto finali disputati. Un primo set non entusiasmante dal punto di vista del gioco vede la Lube beneficiare di 8 errori gratuiti della Sir Safety. Ci sono poi un muro per la Lube contro i due degli umbri, due ace per i padroni di casa contro il solo servizio vincente della formazione ospite. Sul 17-16 parte la fuga della formazione di Blengini: Yant scavalca il muro con un pallonetto millimetrico, mentre i mani out di Gabi Garcia e di Lucarelli precedono la battuta fuori di Plotnytskyi. 25-21. Il secondo parziale “infinito”, al contrario, si rivela particolarmente divertente: il livello sale in maniera impressionante. I padroni di casa si dimostrano ancora una volta più cinici, specialmente nel finale, dove Perugia mette in campo un po’ di braccino. Gli ospiti non sfruttano il break costruito sul 12-15 (pallonetto di Rychlicki è vincente): Civitanova recupera con il Murone di Anzani su Rychlicki e vola sul 2-0 (29-27) dopo ben quattro set point non sfruttati: alla fine decide un ace di Yant. Ultima frazione decisamente dominata dai marchigiani: il mani-out di Lucarelli da posto due determina il primo strappo (15-12). Simon è indemoniato con un primo tempo sulla linea (20-16) e, infine, Yant completa il 25-22 conclusivo.