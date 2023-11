Volley: sette su sette per Trento, ma in Superlega guida Perugia. Conegliano inarrestabile al femminile

VOLLEY

L'Itas Trentino regola il fanalino di coda Catania (3-0) e resta a punteggio pieno, ma ha una gara in meno e insegue a -2 dagli umbri. Cade ancora Piacenza, risale la Lube

© twitter La 7a giornata della Superlega di volley arriva dopo il turno infrasettimanale e vede sorridere la Sir Safety Vim Perugia, che resta in testa dopo aver sconfitto 3-0 Verona. Gli umbri guidano con 21 punti e una gara in più rispetto a Trento, che fa sette su sette regolando Catania. Cade ancora Piacenza, ko contro Monza. Risale invece la Lube, che ora è quinta. Conegliano domina l'A1 femminile con nove vittorie su nove: inseguono Novara e Milano.

SUPERLEGA

La 7a giornata della Superlega di volley maschile conferma la vetta della Sir Susa Vim Perugia, che ha una gara in più e guida il campionato con 21 punti. Nella gara disputata quest'oggi, gli umbri travolgono la Rana Verona col punteggio di 3-0 (25-18, 25-20, 25-22), vanificando gli sforzi al muro degli avversari. Agli scaligeri non basta una grande prova di Mozic (16), contro un'avversaria che ha tre punte di diamante: sono 14 i punti per Herrera e Plotnytskyi, che precedono Flavio (12). Alle spalle della formazione perugina, ma con una gara in meno, c'è un'Itas Trentino inossidabile. Sette vittorie su sette per Michieletto (13) e compagni, che trovano il primo 3-0 casalingo contro la Farmitalia Catania (25-15, 25-17, 25-18) e restano in scia alla capolista. Stavolta il top-scorer non è l'azzurro, ma Rychlicki con 19 punti. Nel match conclusivo della giornata, invece, arriva la terza sconfitta stagionale per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che spreca il vantaggio e si fa rimontare dalla Mint Vero Volley Monza: al tiebreak è 15-12 per i lombardi, che vincono 3-2 (22-25, 25-21, 19-25, 25-20, 15-12) ed ora sono terzi con 14 punti proprio in tandem con gli emiliani, inseguendo Perugia (21) e Trento (19).

Nelle altre gare di giornata, continua la lenta risalita della classifica da parte della Cucine Lube Civitanova, che fatica più del previsto contro Taranto: la Prisma Gioiella risponde colpo su colpo e porta una delle big del nostro campionato al tiebreak, perdendo 3-2 col punteggio di 25-22, 22-25, 21-25, 25-22, 18-16. Nella rimonta della Lube, che risale al quinto posto in classifica, sono due gli eroi di giornata: Lagumdzija e Nikolov vanificano gli sforzi dei pugliesi con 25 e 22 punti. Non bastano così le grandi gare di Gutierrez (22) e Russell (21) per una Taranto che resta penultima con 4 punti, davanti alla sola Catania. Infine, vince 3-0 l'Allianz Milano di Kaziyski. Nasce così l'aggancio al settimo posto di Modena (10), che ieri aveva sconfitto 3-1 Cisterna.

A1 FEMMINILE

Nove su nove e leadership a punteggio pieno per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che risponde a tono alla vittoria ottenuta da Novara nella giornata di ieri: 3-1 su Firenze con un incredibile 44-42 ai vantaggi nel secondo set. Le venete salgono a 27 punti e mantengono il +3 travolgendo la Trasportipesanti Casalmaggiore con un rotondo 3-0 (27-25, 25-23, 25-17): le top-scorer sono Haak (15), Robinson-Cook e Fahr (13), che vanificano la grande prova di Smarzek (19) nella squadra ospite. Resta in terza posizione l'Allianz Milano di Paola Egonu, che firma la vittoria delle meneghine con 26 punti e una giornata da unica giocatrice in doppia cifra nella sua squadra: il successo che vale la top-3 con 23 punti arriva con un rotondo 3-0 esterno sulla Roma Volley (25-21, 25-18, 25-22). Insegue Scandicci, che ha bisogno del tiebreak per sconfiggere la Reale Mutua Fenera Chieti '76 col punteggio di 3-2 (25-17, 20-25, 26-28, 25-21, 15-11): Antropova (17) e compagne devono rimontare negli ultimi due set, con Ana Carolina da Silva (18) come top-scorer, per vanificare le grandi prove delle piemontesi Grobelna (20) e Skinner (19). Nelle zone meno nobili della classifica, ottiene una vittoria pesante l'Honda Olivero S. Bernardo Cuneo: 3-2 sull'Uyba Busto Arsizio. Infine, risale la classifica Pinerolo, che sconfigge con lo stesso punteggio la Volley Bergamo. Le orobiche, nonostante le gare da incorniciare di Davyskiba (26) e Lorrayna (24), restano penultime in classifica con quattro punti. L'ultima piazza è sempre dell'Itas Trentino, che ha ottenuto un solo successo e ieri è uscita sconfitta dal match contro Vallefoglia (3-0).