Volley, Serie A1 Femminile: Conegliano rimonta Monza, finale scudetto sull’1-1

finale scudetto

La Imoco supera la Vero Volley per 3-2 e conquista gara 2, sabato si torna in Veneto per la terza sfida

Conegliano espugna Monza e pareggia i conti nella finale scudetto della Serie A1 Femminile di volley. Le campionesse d’Italia si riscattano dopo il ko di gara 1 in casa e conquistano gara 2 con il punteggio di 3-2 grazie a una super rimonta sulla Vero Volley: 23-25, 23-25, 25-16, 25-20, 15-10 i parziali in favore delle ragazze di Santarelli che sabato tornano in Veneto per la terza sfida. Grande protagonista Paola Egounu con 29 punti. Twitter

Conegliano espunga Monza e conquista gara 2 della finale scudetto della Serie A1 Femminile di volley: rimonta strepitosa da 0-2 a 3-2 con i parziali di 23-25, 23-25, 25-16, 25-20, 15-10. La serie è così sull’1-1, sabato si torna in Veneto per gara 3. Monza è forte del punto di vantaggio nella serie e fa sentire subito la superiorità scappando a +5 in avvio di partita. Conegliano però riesce a rimontare a portare il primo set sul punto a punto, ma sono sempre le brianzole a gestire meglio i momenti chiave e a chiudere con uno scarto di due punti. Nel secondo parziale arriva la rabbiosa reazione delle campionesse d’Italia in carica che conducono per tutto il set, poi però nel momento di chiudere le venete crollano ancora una volta e si fanno rimontare nel finale. A questo punto sembra fatta per la Vero Volley, ma la Imoco è dura a morire e trascinata da una rivitalizzata Egonu (29 punti a fine partita per lei) riesce finalmente ad accorciare le distanze nella terza frazione dominando senza problemi. Momento di pausa per Monza che rifiata e poi torna a macinare nel quarto set, ancora punto a punto con Van Hecke e Davyskiba, rispettivamente 18 e 13 punti ciascuna, sugli scudi. Questa volta però Conegliano non si perde sul più bello e come in gara 1 si decide tutto al tie break: qui l’inerzia è tutta dalla parte delle ragazze di coach Santarelli che hanno raddrizzato una situazione compromessa e vedono il traguardo della super rimonta. Egonu non trema mai, le avversarie sentono il contraccolpo psicologico per aver sprecato due set di vantaggio e alla fine la Imco trionfa 3-2.