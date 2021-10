Volley, Serie A1: Conegliano non si ferma più. Scandicci e Busto seconde

VOLLEY

Vittoria di fila numero 69 per l’Imoco, ora capolista solitaria dopo il 3-0 su Casalmaggiore, Novara si prende lo scontro diretto contro Monza al tie-break

Non ce n’è per nessuno nella Serie A1 femminile di volley: Conegliano raggiunge quota 69 vittorie consecutive in gare ufficiali grazie al successo sul campo di Casalmaggiore per 3-0 (25-15, 25-23, 25-23). Alle spalle dell’unica capolista a punteggio pieno (12) si forma un gruppetto di tre squadre al secondo posto a quota 9: oltre a Firenze, ci sono Scandicci (3-0 contro Trento) e Busto Arsizio, che crolla a Chieri. Novara ok al tie-break a Monza.

Dopo quattro giornate di Serie A1 femminile Conegliano diventa agevolmente capolista solitaria a punteggio pieno: si tratta dell’impressionante successo consecutivo numero 69 per l’Imoco. Le Pantere proseguono nella loro marcia imperterrita travolgendo in trasferta Casalmaggiore per 3-0. Punteggio (ancora una volta) netto, ma il secondo e il terzo set si chiudono col minimo scarto: 25-15, 25-23, 25-23 il risultato finale. Le Campionesse d’Italia e d’Europa esultano grazie alle schiacciatrici Loveh Omoruyi (14 punti) e Megan Courtney (11); Paola Egonu si ferma a 11 marcature contro la formazione lombarda, guidate da Ellen Braga (12) e Yana Shcherban (11). Le Pantere balzano al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici Scandicci, Busto Arsizio e Firenze (che aveva vinto ieri contro Cuneo), tutte a quota 9.

Scandicci supera tra le mura amiche Trento 3-0 (25-22, 25-20, 25-19): in evidenza Louisa Lippmann (10 punti) e la rientrante schiacciatrice Elena Pietrini (8). Di contro, Busto Arsizio crolla clamorosamente per 3-0 sul campo di Chieri: Camilla Mingardi (16 punti), Alexa Gray (14) e compagne sbattono contro le piemontesi, che s’impongono 25-20, 25-19, 26-24. Merito dei 16 punti di Alexandra Frantti e dei 13 sigilli a testa per Kaja Grobelna e Francesca Villani (13 sigilli a testa).

Il big match tra Monza e Novara viene aggiudicato in rimonta dalle piemontesi in cinque set: termina 33-35, 25-22, 25-18, 20-25, 15-4 in terra brianzola. Le ospiti buttano via il primo set e si fanno prevalere dopo degli infiniti vantaggi; riescono a ribaltare la situazione nel secondo e nel terzo ma alla fine devono accontentarsi di conquistare “solo” 2 punti in classifica visto che le padrone di casa costringono Novara (ora quinta con 8 punti) al tie-break, vinto poi nettamente. Tra le ospiti, spiccano i 29 punti di Karakurt, mentre per Monza la migliore è Stysiak (19), davanti a Gennari (18). Infine, da segnalare il successo casalingo di Bergamo contro Vallefoglia per 3-1 (27-25, 25-19, 22-25, 25-16): Khalia Lanier (22 punti), Sara Loda (17) e Stephanie Enright (16) regalano una bella gioia al proprio pubblico, avendo la meglio sulla fuoriclasse Tatiana Kosheleva (22 punti).