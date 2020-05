Si ritira Savani, genio del volley: "Dopo 20 anni di carriera è arrivato il momento di voltare pagina"

ADDIO

Cristian Savani dice basta. Dopo 20 anni di carriera conditi da uno scudetto, un bronzo olimpico e tanti altri trofei, lo storico capitano della nazionale italiana appende le ginocchiere al chiodo: "È arrivato il momento di voltare pagina". Il 38enne mantovano ha comunicato la sua decisione con un post su Facebook.

"Ringrazio mia moglie Mihaela, che è stata sia la roccia che mi è sempre stata vicina in questi anni e mi ha assecondato in tutte le scelte che ho fatto, che la spalla su cui ho pianto nei momenti più bui. Perché una carriera è un mix di emozioni con cui cresci, capendo anche quali sono i conti che la vita da atleta ti lascia da saldare. Grazie anche a te Mia, perché dovunque sei stata, sballottata in giro per il mondo, hai sempre trovato il modo di far diventare tutto una splendida avventura".

"Ringrazio tutti i miei coach, i dirigenti, i fisioterapisti, i dottori e tutti i compagni di squadra e non, che ho incontrato in questo bellissimo viaggio. Sia nel bene sia nel male siete stati parte di tutto questo. Ora però è arrivato il momento di usare tutta la mia esperienza, tutta la mia grinta e tutta la mia dedizione per quella che sarà la mia seconda maglia...la maglia della seconda vita. Quella che utilizzerò fuori dal campo per realizzarmi in qualcosa che spero abbia ancora tanto a che fare con questo sport".