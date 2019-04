Volley, playoff: Trento e Perugia si qualificano per le semifinali

13/04/2019

Giornata di playoff per la Superlega maschile e la Serie A1 femminile di volley. Tra gli uomini Trento e Perugia chiudono contro Padova (25-18, 25-23, 25-17) e Monza (25-22, 25-22, 25-17) in gara-2 avanzando alle semifinali con due successi netti per 3-0. Tra le donne passano il turno Scandicci e Conegliano che eliminano Casalmaggiore e Cuneo, mentre Novara e Monza battono Firenze e Busto Arsizio: le due serie si decideranno in gara-3.

SUPERLEGA MASCHILE

Trento e Perugia fanno valere il fattore campo conquistato durante la regular season e in gara-3 eliminano Padova e Monza. Per Trento arriva la vittoria per 3-0 in una partita controllata in ogni sua situazione, con Padova che ha fatto quasi sempre fatica a stare dietro al ritmo imposto da Giannelli e compagni. In semifinale Trento trova Civitanova. Stesso risultato per Perugia che riscatta l’eliminazione in Champions League, ritrova la versione migliore di se stessa con il 3-0 a Monza e può così continuare il cammino verso l’atto finale che vale il titolo.



SERIE A1 FEMMINILE

Conegliano batte 3-0 Cuneo (25-20, 26-24, 25-21) e passa il turno, chiudendo la serie in gara-2. Stesso obiettivo raggiunto da Scandicci che vince 3-0 contro Casalmaggiore (25-17, 25-22, 25-18) e avanza alle semifinali. Per due serie che si chiudono, due che invece verranno decise solamente in gara-3. Monza infatti batte in casa Busto Arsizio 3-1 (28-26, 23-25, 25-23, 25-20), pareggia la serie e inoltre giocherà la terza partita di questa serie ancora davanti al pubblico amico. Novara, invece, dopo la qualificazione alla finale di Champions League, batte 3-1 Firenze (27-25, 25-14, 21-25, 25-23) e riscatta la sconfitta del primo episodio della serie.