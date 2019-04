Volley, playoff: Novara lotta, ma la vittoria va a Scandicci

18/04/2019

Sembrava tutto facile per Scandicci, contro una Novara giunta al primo atto delle semifinali playoff non al meglio. E invece la Agil trova il modo di spaventare le toscane, che sul 3-1 e con il quarto set apparentemente già vinto si fanno rimontare e devono dare il massimo nel tie-break per portarsi sull'1-0 in una serie che già promette spettacolo.



Per le piemontesi non mancano i problemi, con Stefania Sansonna assente e Paola Egonu che inizia la partita dalla panchina, come le altre big Veljkovic e Bartsch. E infatti Scandicci non ha problemi nel primo set, che viene vinto con un eloquente 25-16. Nel secondo sale però in cattedra Chirichella, con Novara che si porta anche sul 7-1 e poi chiude sul 25-15. Dunque è partita vera, e la Savino del Bene mostra i muscoli nel terzo set, grazie soprattutto agli implacabili attacchi di Lucia Bosetti e alla solita prova sontuosa di Adenizia a muro. E il quarto set, come detto, sembra quasi una passeggiata per le padrone di casa, che si portano anche sull'11-2. Proprio a questo punto Paola Egonu rialza la testa e guida una pazzesca rimonta che si conclude sul 25-23 Agil. Al tie-break però il fiato di Novara finisce troppo presto e, dopo una nuova rimonta (stavolta dal 5-1 all'11-10), la Igor Gongorzola non riesce a fronteggiare le avversarie che si portano sul 15-12 e soprattutto sull'1-0 nella serie che condurrà alla finale scudetto.