Volley: Piacenza sorprende Ravenna al tie-break, Casalmaggiore si rialza, Brescia in crisi

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la corsa di Ravenna in Superlega: i romagnoli perdono infatti al tie-break a Piacenza, dopo essersi trovati sul 2-1. Finisce invece 22-25, 25-21, 19-25, 18-16 per la You Energy, alla terza vittoria nelle ultime quattro. Nella serie A1 femminile netto 3-0 di Casalmaggiore su Cuneo (25-23, 25-13, 25-16), mentre continua la crisi di Brescia: Bergamo vince recuperando tre set (21-25, 25-23, 25-17, 25-13).

SUPERLEGA

La Consar Ravenna era una delle squadre indubbiamente più in forma dell'intero panorama del volley italiano, tanto da costringere gli invincibili della Lube Civitanova all'unico tie-break di un anno caratterizzato fin qui di sole vittorie in campionato. E proprio al tie-break si ferma la corsa dei romagnoli, reduci da tre vittorie consecutive e caduti a Piacenza dopo essersi trovati in vantaggio anche di due set a uno. D'altra parte c'è però una You Energy che a propria volta è specializzata nelle vittorie al quinto set (ci è già riuscita cinque volte su sei in questo inizio di campionato). Partono molto bene gli ospiti, dove spiccano il monumento Vernon-Evans e il giovane ormai giunto a piena maturazione Cortesia. Nel quarto set però Ravenna spreca l'iniziale vantaggio, con Kooy e Fei che regalano ai padroni di casa un tie-break che premia proprio Piacenza, brava ad annullare un match point e prendersi la vittoria grazie a due punti di Botto, che chiudono il match sul 22-25, 25-21, 19-25, 18-16.

A1 DONNE

C'era un brutto 3-0 da dimenticare, e Casalmaggiore lo fa di schianto: Busto Arsizio è ormai alle spalle e a farne le spese è la malcapitata Cuneo, travolta da una Èpiù Pomì Casalmaggiore in controllo totale dopo qualche tremore solo a inizio partita: lo dimostra il punteggio di 25-23, 25-13, 25-16, con le piemontesi che solo nel primo set riescono a spaventare la terza in classifica, per poi soccombere nel momento in cui Popovic inizia a prendere campo lasciando solo le briciole alle ospiti. Chi invece continua a vivere un incubo è la Millenium Brescia, alla quinta sconfitta consecutiva e ormai più vicina alla zona retrocessione che alla Final Eight di Coppa Italia. Dove vincendo il derby rientra momentaneamente la Zanetti Bergamo, capace di recuperare tre set e stroncare le cugine (21-25, 25-23, 25-17, 25-13 il finale). Decisive per le rossoblù si rivelano Smarzek e Van Ryk, con le ragazze di Fenoglio in piena crescita e al terzo successo consecutivo.