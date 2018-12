Volley: Perugia vola, Trento piega Modena

16/12/2018

Torna a vincere la capolista Conad Perugia, dopo la sconfitta contro Padova. Vittoria in rimonta su Sora, con un po’ di sofferenza iniziale (22-25, 25-16, 25-18, 25-16). Primo set vinto dai laziali, poi entrano in partita Atanasijevic, Leon e Lanza, trascinando al successo i campioni d’Italia, con tre parziali vinti abbastanza nettamente. Alle spalle di Perugia, c’è Trento, che a sua volta va sotto contro Modena, ribaltando poi il risultato (24-26, 25-23, 25-23, 25-21). Non bastano il solito Zaytsev (20 punti) e Urnaut (17) agli emiliani, dopo le difficoltà iniziali Russell (20) e Kovacevic (21) salgono in cattedra per l’Itas, che vince uno scontro diretto pesantissimo. Vittoria netta per Milano per 3-0 contro Vibo Valentia (25-17, 25-21, 25-19), con qualificazione aritmetica alla Final Eight di coppa Italia. Alle spalle dei lombardi, Monza (3-1 contro Siena), quindi Padova (3-0 su Ravenna) e Verona (3-1 a Latina), a propria volta tutte qualificate alla Final Eight.



Due match nel torneo femminile, dopo che il grosso del programma si era disputato ieri. Monza batte Brescia per tre set a uno (25-23, 25-10, 22-25, 25-17), con protagonista assoluta Serena Ortolani, autrice di 19 punti complessivi. Quinta posizione in classifica per Monza, che aggancia Casalmaggiore. Vince anche Cuneo, che con una prova di grande cuore batte Scandicci al tie break (16-25 25-22 28-26 16-25 15-7). Van Hencke (22 punti) e Markovic (20) sugli scudi per le piemontesi, non bastano i 18 di Haak e i 15 di Vasileva per Scandicci che rimane al terzo posto con Conegliano (21 punti) e perde contatto dalla vetta.