Volley: Perugia senza rivali in Superlega, Monza comanda tra le donne

pallavolo

La Sir Safety supera 3-1 Padova ed è sempre più sola al comando, brianzole ok 3-0 su Roma e in testa alla classifica in A1

Prosegue il dominio di Perugia nella Superlega maschile di volley: la Sir Safety supera 3-1 Padova e rafforza la vetta della classifica. Tra gli uomini vincono anche Taranto, Milano e Modena, mentre nella Serie A1 Femminile è Monza a comandare. La Pro Victoria sorride con il 3-0 su Roma, alle sue spalle spingono Conegliano e Busto Arsizio: le venete passano 3-1 su Cuneo, la UYBA espugna 3-1 Firenze. Ok anche Novara e Vallefoglia. twitter

SERIE A1 FEMMINILE

Mantiene la vetta della classifica Monza grazie al 3-0 su Roma: 25-19, 25-21, 25-18 i parziali che condannano la squadra della Capitale al quartultimo posto in classifica, mentre le brianzole (con una partita in meno) sono con un punto di vantaggio su Scandicci seconda. Al terzo posto spinge Conegliano, che ha ancora tre partite da recuperare e intanto si gode la vittoria 3-1 su Cuneo, da parte sua al terzo ko consecutivo. Le venete vanno avanti due set 25-23, 25-16, le piemontesi provano a rimontare nel terzo con un 25-23, ma è solo un’illusione e nel quarto parziale è ancora 25-23 per Conegliano. Sorride anche Busto Arsizio, alla seconda vittoria consecutiva: 3-1 a Firenze (25-21, 19-25, 25-18, 26-24) e quarto posto, mentre per Firenze è crisi con la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Quarto successo di fila invece per Novara, 3-1 (25-20, 21-25, 27-25, 25-19) su una Bergamo in difficoltà e penultima. Infine, Vallefoglia ha la meglio 3-0 di Casalmaggiore nella sfida di medio-bassa classifica.



SUPERLEGA MASCHILE

Prosegue senza sosta la marcia trionfale di Perugia sempre più sola al comando a dieci punti di vantaggio su Civitanova (oggi non in campo per via del Covid con Cisterna): anche questo pomeriggio vittoria 3-1 su Padova in rimonta con i parziali di 19-25, 25-22, 25-22, 25-13 e i veneti incappano nel terzo ko consecutivo che significa terzultimo posto. Si risolleva Taranto dopo tre sconfitte consecutive grazie al 3-1 su Piacenza che cade 25-19, 25-23, 25-27, 25-22, mentre Modena spreca diversi match point nel quarto set prima di vincere comunque a Verona 3-1 (25-21, 27-25, 28-30, 25-21): scaligeri penultimi ed emiliani quarti. Nelle zone nobili della classifica anche Milano che fa più fatica del previsto contro l’ultimissima Ravenna (3-1 in rimonta e 22-25, 25-18, 25-19, 25-19 il conto dei set).