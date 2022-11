Volley: Perugia e Conegliano in vetta nei campionati maschile e femminile

VOLLEY

La Sir Safety vince lo scontro in vetta con Trento, l'Imoco travolge Milano. Rinviato il match della Lube Civitanova

© twitter Perugia e Conegliano continuano a dominare rispettivamente la SuperLega maschile e la Serie A1 femminile di volley. La Sir Safety si impone in quattro set (22-25, 25-19, 27-25, 25-13) nello scontro al vertice contro Trento, mentre l'Imoco travolge Milano (25-14, 25-23, 20-25, 25-16) e resta a +7 su Novara e Scandicci, che battono Firenze e Chieri. Rinviato per Covid, invece, il match della Lube Civitanova contro Siena.

SUPERLEGA MASCHILE

Perugia si conferma a punteggio pieno in vetta alla classifica della SuperLega maschile di volley: arriva l'ottavo successo di fila grazie al 3-1 contro Trento, una vittoria nella sfida al vertice che vale l'allungo sul secondo posto. Finisce in quattro set e in rimonta: 22-25, 25-19, 27-25, 25-13 in favore della Sir Safety, che sorride nonostante appena sei giocatori a referto. Il migliore, però, è Leon Venero che ne realizza 20 contro i 19, tra le fila dell'Itas, di Lavia. La formazione di Anastasi allunga anche momentaneamente su Civitanova, con la sfida della Lube contro Siena rinviata per Covid.

Negli altri match di giornata, Modena passa in casa di Taranto: pur passando in vantaggio (25-22), la Gioiella Prisma incassa la rimonta della squadra di Giani, che si aggiudica 25-23, 25-20 e 25-19 il secondo, terzo e quarto set. Fondamentale l'apporto di un super Adis Lagumdzija, che in pratica vince un parziale da solo con i suoi 24 punti. Serve il tie-break, invece, all'Allianz Cloud: Piacenza vince 3-2 contro Milano, che spreca il momentaneo 2-1 nel conto dei set. Decisivo il 15-13 del quinto parziale in favore della Gas Sales Bluenergy dopo il 18-25, 25-21, 25-23, 22-25 dei primi quattro.

SERIE A1 FEMMINILE

Va a Conegliano il big match contro Milano nella Serie A1 femminile di volley: 25-14, 25-23, 20-25, 25-16 i parziali del successo dell'Imoco. Scatenata Isabelle Haak, che chiude con 28 punti, mentre sono 15 per Jordan Thompson tra le fila della Vero Volley. Conegliano si conferma a punteggio pieno con Novara che resta in scia: l'Igor Gorgonzola travolge 25-19, 25-23, 25-22 Firenze con i 19 punti di Karakurt e i 14 di Carcaces: sono 7 vittorie e 2 sconfitte per le piemontesi.

L'unica vittoria in trasferta di giornata è di Scandicci, che si impone in quattro set in casa di Chieri: successo che arriva in rimonta dopo il 25-21 in favore della Reale Mutua, poi il 25-20, 25-21, 25-23 vale il ribaltone per la Savino Del Bene, seconda a 19 punti insieme a Novara a -7 da Conegliano ma con una partita in meno. Terza vittoria di fila per Bergamo, che perde il primo set (20-25) contro Vallefoglia ma vince grazie al 25-22, 25-21, 25-21 dei successivi tre parziali.

Sorride dopo tre set anche Busto Arsizio, che torna a vincere dopo sei ko di fila: l'E-Work batte 31-29, 25-21, 25-13 Pinerolo faticando nella prima parte di gara, ma dominando nel finale spinta dai 17 punti di Montibeller. Infine, un solo match di giornata finisce al tie-break: è quello tra Cuneo e Perugia, con la Granda San Bernardo, al quarto successo consecutivo, che rimonta il doppio svantaggio e vince 24-26, 24-26, 25-19, 25-20, 15-11 con una super Greta Szakmary da 24 punti.