Volley: Perugia continua a volare, Civitanova tiene il passo. Ok Conegliano e Novara tra le donne

VOLLEY

In A1 femminile, Imoco e AGIL si avvicinano a Monza

Nella 23esima giornata di SuperLega Perugia consolida la vetta del campionato di volley maschile grazie al 3-0 (27-25, 25-21, 25-23) a Vibo Valentia. Sempre per 3-0 passa a Taranto anche Civitanova, seconda, che vuole mettere pressione agli umbri. Successi anche per Trento e Milano, rispettivamente a Piacenza e a Padova. Nel 21° turno di Serie A1 femminile Conegliano e Novara vincono entrambe e si portano a contatto con Monza capolista.

SUPERLEGA MASCHILE

Nel corso della 23ma giornata della SuperLega di volley maschile, Perugia supera Vibo Valentia per 3-0 (27-25, 25-21, 25-23) e rimane saldamente al comando della classifica generale con 13 punti di vantaggio su Civitanova (anche se la Lube ha giocato tre partite in meno). I Block Devils passano in trasferta grazie ai colpi dell’opposto Kamil Rychclicki (18 punti) e degli schiacciatori Wilfredo Leon (14) e Matt Anderson (10), mentre ai calabresi non sono bastati Yuji Nishida (20 punti) e Christian Fromm (14).

Stesso risultato dei set e sempre fuori casa per Civitanova, che s’impone 28-26, 25-19, 25-23 a Taranto e consolida la seconda posizione, cercando di restare al passo della corazzata umbra al comando. I Campioni d’Italia vengono presi per mano da Ivan Zaytsev (16 punti) e da Marlon Yant Herrera (15). Doppia cifra anche per il centrale Robertlandy Simon (13). Torna in gruppo anche Osmany Juantorena. Da annotare le 14 marcature di Tommaso Stefani tra le fila dei pugliesi.

Trento si aggiudica il big match contro Piacenza per 3-1 (23-25, 25-15, 25-17, 25-14). Daniele Lavia torna in campo e illumina con 22 punti, spalleggiando Alessandro Michieletto (19, 5 aces) e Matey Kaziyski (13). I dolomitici sono a braccetto con Civitanova, ma hanno disputati due partite in più. Oggi sono stati arginati Aaron Russell (13) e Toncek Stern (12). Milano rafforza il proprio quinto posto dopo il 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) a Padova: bene Patry (14) e Jaeschke (13).

SERIE A1 FEMMINILE

Sei le partite disputate valide per la 21esima giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano travolge Trento con un secco 3-0 (25-19, 25-18, 25-16) infila la quarta vittoria consecutiva e si porta al secondo posto da sola, a due punti di distacco dalla capolista Monza, ma con due partite disputate in meno rispetto alle brianzole. Tutto estremamente facile per le Campionesse d’Italia, spintein trasferta da una sempre tonica Paola Egonu (18 punti), 7 marcature per Miriam Sylla. Novara ha la meglio su Roma in rimonta per 3-1 (22-25, 25-18, 25-21, 25-19) e ora occupa la quarta posizione a quattro lunghezze di distacco da Monza, ma con tre partite disputate in meno. L’opposto Ebrar Karakurt guida con 21 punti per le piemontesi, fiancheggiata dal martello Nika Daalderopp (18), mentre alle capitoline non bastano Lena Stigrot e Alessia Arciprete (14 punti a testa).

Scandicci, avanti 2-0, subisce la rimonta da Scandicci e poi vince al tie-break 25-22, 25-23, 23-25, 20-25, 15-9 trascinata da Ekaterina Antropova (19 punti), Louisa Lippmann (14) e Marina Lubian (11) contro Anastasia Guerra (25) e compagne. Toscane ora terze a -3 da Monza, a parità di incontri disputati. Busto Arsizio sorride nel derby lombardo con Bergamo: 3-1 (23-25, 25-23, 25-21, 25-17) per mano di una straripante Camilla Mingardi (33 punti) affiancata da Alexa Gray (14). Un’ottima Khalia Lanier (28 punti) non basta alle orobiche per firmare il colpaccio. Sylvia Nwakalor mette a segno 22 punti e, in tandem con Terry Enweonwu, guida Firenze verso il bel successo per 3-1 (23-25, 28-26, 25-22, 25-13) in casa di Vallefoglia, guidata da Kenia Carcaces (21). Infine, Cunero ribalta Chieri 3-2 (25-18, 22-25, 25-20, 21-25, 16-14) nel derby tutto piemontese.