Volley, Nations League: l’Italia demolisce la Serbia 3-0

Gli azzurri trionfano con il punteggio di 25-11, 25-21, 25-20 e sale momentaneamente al quinto posto

Nessun problema per la Nazionale Italiana di Volley nella settima giornata di Nations League. Gli azzurri demoliscono la Serbia con un secco 3-0. Dopo il dominio assoluto del primo set (25-11), la squadra di De Giorgi continua a lavorare benissimo a muro, portandosi a casa anche il secondo e il terzo parziale (25-21, 25-20). L’Italia sale momentaneamente al quinto posto, facendo un passo in avanti importante in ottica Final Eight.

L’Italvolley continua a vincere nella Nations League. Contro la Serbia, nella settima giornata, l’incontro termina con un secco 3-0, con il punteggio di 25-11, 25-21, 25-20. Primo set semplicemente perfetto per gli azzurri, che prendono il largo in avvio grazie a Giannelli e Romanò. La Serbia prova a riagganciarsi con gli attacchi di Kujundzic, ma la qualità azzurra (soprattutto a muro) fa la differenza. Michieletto e compagni chiudono con un sonoro 25-11, indirizzando l’incontro.

Nel secondo set le cose cambiano solo parzialmente. La Serbia rimane più a contatto nelle primissime fasi del parziale, trovando punti più per inerzia che per altro. Dopo un primo set in sordina si accende anche Michieletto, che spinge gli azzurri alla conquista anche del secondo set, con un punteggio più contenuto (25-21).

Anche nel terzo set la squadra di De Giorgi mette in campo qualcosa in più. La differenza viene fatta nuovamente sotto rete, con il lavoro a muro di Anzani e compagni. I serbi provano la qualunque per mettere in crisi la difesa azzurra, che però regge benissimo. Il terzo parziale termina 25-20, con l’Italia che vince nettamente per 3-0, salendo momentaneamente al quinto posto in classifica. Vittoria estremamente importante in ottica Final Eight.

