Volley, Nations League: l'Italia rimonta la Russia e vola alle Final Six

13/06/2019

Questa Italia non vuole smettere di stupire e incantare in Nations League. Anzi, anche in una serata che inizia in maniera certamente non facile, le ragazze del ct Mazzanti reagiscono a un primo set difficilissimo e vincono ancora. Ora il record è di 10-2, lo stesso della Turchia che però insegue a 29 punti (le Azzurre sono a quota 31). E il primo posto nel girone unico sembra sempre più vicino. Anche se la trasferta del 19 giugno a Ankara potrebbe davvero decidere tutto.



Inizio complicato per l'Italia, che subisce la Russia in apertura di primo set trovandosi sotto 3-1, poi Sorokaite e Danesi confezionano il sorpasso sul 4-3. Tentativo di mini fuga con Danesi che continua a essere tra le più ispirate e con un bel muro firma l'8-5, che diventa 9-5 dopo un errore della Voronkova. Le russe però si rialzano e si riportano sul 10-10 grazie a un ace della stessa Voronkova. Le Azzurre hanno poi una fase decisamente positiva, con Chirichella che grazie a un muro vincente stampa il 14-11, ma non basta. Bosetti sbaglia, Sorokaite segna un altro importante punto sovrastando il muro avversario e poi è proprio Bosetti a segnare un punto importante dopo una difficile difesa. L'Italia è sul 19-17, ma non riesce a gestire il vantaggio: Voronkova, Kotikova e Parubets confezionano il sorpasso che decide il primo set grazie a tre punti consecutivi, quindi dopo un punto dalla seconda linea di Iurinskaia e un attacco a rete di Bosetti i giochi si chiudono sul 25-22 russo.



Già nel secondo set, però, è un'altra Italia. Non dall'inizio, che le nostre affrontano ancora contratte dopo la fatica del primo: Iurinskaia firma con un ace il veloce 3-1, Sorokaite sbaglia dalla seconda linea, mentre Voronkova non sbaglia. Sul 6-2 Russia, però, l'Italia rinasce: Danesi e Pietrini guidano la rimonta, che si completa sul 9-9. E Sorokaite con l'ace firma il 10-9. Ancora Pietrini allunga per l'Italia con due punti fondamentali, quindi è Chirichella a ispirare la fuga grazie a un muro vincente seguito da un ace. Le russe non riescono più a reagire e vengono travolte dalla furia azzurra: Pipe di Bosetti a segno, poi muro di Danesi. Si va sul 19-13, quindi Sorokaite di nuovo sfonda il muro avversario. Lei stessa, quindi, con un ace dopo un gran muro di Malinov rende l'1-1 matematico.



Il terzo set, quello che dà la matematica certezza delle Finali Six, è quasi una passeggiata di salute per l'Italia, con la prima accelerazione che arriva per mano di Lucia Bosetti, che poi trova anche il muro prima della pipe di Pietrini: è già 6-3, ma ormai le Azzurre sono inarrestabili. Si sblocca anche Danesi con un gran primo tempo, poi arrivano il diagonale implacabile di Pietrini e l'ace di Sorokaite: è 12-7. La mini rimonta russa viene stroncata dall'attacco di Bosetti, quindi arriva un muro di Sorokaite per il clamoroso +9 del 20-11: Russia in bambola. Serve solo l'ultimo sforzo, con l'Italia che chiude grazie al muro di Danesi e la decisiva pipe di Bosetti per il 25-15.



Più aperto il quarto set, con la Russia che si trova sotto 4-2, ma torna in partita. L'ennesimo muro di Sorokaite sembra mettere tutto in discesa per l'Italia, che però non fa i conti con Kotikova e Iurinskaia. Dopo un attacco fuori misura di Pietrini arriva quindi l'8-8, ma è Chirichella a ristabilire le distanze, con un muro e poi un ace aiutato dal nastro. Si riaccende anche Lucia Bosetti, con quattro punti consecutivi per il 19-12. Ormai c'è poco da fare, nonostante un paio di errori delle italiane che riportano la Russia sul -5. Pietrini però la inchioda sul 22-17, poco prima che Sorokaite venga murata in maniera forse fin troppo facile. Proprio lei trova però il punto del 24-21 prima del decisivo errore di Parubets. E l'Italia può mettere in cascina altri tre punti, con la Turchia che è avvisata: la vera battaglia è appena cominciata.