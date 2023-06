Volley, Nations League femminile: l’Italia cade al tie-break contro il Brasile

VOLLEY

Le sudamericane trionfano 3-2 dopo un incontro molto equilibrato, Final Eight a rischio

© ipp Nella nona giornata della Nations League femminile di Volley, che sancisce l’inizio del terzo turno, l’Italia cade 3-2 contro il Brasile. Le sudamericane piegano le azzurre con il punteggio di 26-28, 25-20, 19-25, 25-21, 15-10. Incontro equilibrato fino al tie-break, con le brasiliane che trionfano trascinate da Gabi, Rosamaria e Carol. Ora l’Italia, ai margini delle prime otto posizioni, rischia l’esclusione dalle Final Eight.

Nel primo set le sudamericane partono col piede giusto, approfittando dei mezzi tecnici e fisici nettamente superiori. Gli attacchi di Thaisa e Carol portano le brasiliane fino al 20-11. Dopo il timeout di Mazzanti le azzurre trovano le energie e la qualità nelle schiacciate per tornare sotto, rimontando addirittura fino al 21-20. Nonostante gli Ace delle atlete verdeoro, le italiane rimangono punto a punto fino alla fine del primo parziale, e dopo aver annullato un set point alle avversarie, chiudono la prima partita vincendo 28-26. Nel secondo set l’incontro è più lineare ed equilibrato: il Brasile macina punti con gli attacchi di Gabi, l’Italia resta a contatto con i muri di Mazzaro. Nel finale del parziale qualche errore di troppo da parte delle ragazze italiane, sia in battuta che in ricezione, che concedono il secondo set per 25-20. Anche il terzo set è sui livelli del precedente. Thaisa inizia a far valere la sua fisicità anche a muro, ma le azzurre sono concentratissime, e l’attacco di Nwakalor vale il 25-19 che porta l’Italia nuovamente avanti, sul 2-1. La stanchezza inizia a farsi sentire per entrambe le squadre nel quarto set, che diventa quasi una sfida tra gli attacchi di Gabi per il Brasile e quelli di Villani per l’Italia. La palla inizia a pesare sempre di più, e un paio di errori di troppo costano il parziale alle ragazze di Mazzanti: 25-21 per le sudamericane e punteggio di nuovo in parità, sul 2-2.



Nel tie-break le azzurre partono meglio rispetto ai set precedenti, ma Rosamaria è una furia e trasforma tanti punti per le ragazze di Zé Roberto. Dopo un’interruzione dovuta a problemi tecnici al tavolo dell’arbitraggio, le brasiliane segnano anche i due punti della vittoria, andando a chiudere con il 15-10 del 3-2 finale. Vince il Brasile (26-28, 25-20, 19-25, 25-21, 15-10) e ottiene due punti, uno solo invece il bottino azzurro. L’Italia ora è ai margini della zona valida per le Final Eight, con una sola vittoria di vantaggio su Canada e Serbia.