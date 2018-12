Volley: Lube ok con Castellana, Novara vola nella Lega femminile

15/12/2018

CIVITANOVA-CASTELLANA 3-1

Civitanova vince come da pronostico (25-22, 25-21, 17-25, 25-18), ma soffre più del previsto contro i pugliesi che stanno in partita fino alla fine e creano qualche grattacapo ai marchigiani. Nel primo set, anzi, avevano rischiato di andare clamorosamente sullo 0-1 (si era 21-17 per gli ospiti), prima della rimonta firmata Juantorena e Stankovic. Anche nel secondo set, vantaggio iniziale per Castellana guidata da Renan, prima dell’allungo per il 2-0. Terzo parziale in cui ancora Renan guida i suoi alla vittoria, anche larga, del set, poi nel quarto set si scatena Bruno al servizio, con un 8-0 che indirizza subito il parziale verso la vittoria definitiva di Civitanova.



LEGA FEMMINILE

Novara batte nettamente Chieri (25-20, 25-17, 25-10), al termine di tre set piuttosto veloci. Cristina Chirichella, Paola Egonu e compagne non hanno problemi nel regolare l’ultima in classifica e proseguire la fuga in testa alla classifica. 26 punti per le piemontesi, a 23 Busto Arsizio che vince a sua volta contro Filottrano per 3-1 ma con qualche difficoltà (22-25, 25-17, 25-19, 25-23). Le marchigiane vanno avanti nel primo set prima della riscossa delle lombarde. Vittoria più sudata del previsto anche per Conegliano, che si conferma terza forza del torneo, per 3-1 in casa di Firenze (25-21, 20-25, 25-21, 25-21). Le toscane lottano, vincendo il secondo parziale con le campionesse d’Italia che poi prendono il largo. Vittoria larga invece per Bergamo, che piega 3-0 il Club Italia (25-17, 25-17, 28-26).