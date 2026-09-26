EUROPEI VOLLEY

Volley: la Polonia si conferma Campione d’Europa, Francia battuta 3-1

L’Italia continua a portare bene ai polacchi: dopo il successo a Roma nel 2023, arriva un altro titolo continentale a Milano

26 Set 2026 - 23:14
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È la Polonia la squadra campione degli Europei di volley maschile 2026. La Nazionale allenata da Nikola Grbic batte 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16) la Francia all’Unipol Forum di Milano e conquista così il titolo continentale per la terza volta nella propria storia, confermando l’oro vinto tre anni fa a Roma. I bi-campioni olimpici in carica, guidati da Andrea Giani, si devono invece accontentare dell’argento, mentre il bronzo se lo prende la Finlandia: 3-0 sulla Slovenia nella finale per il terzo posto.

LA PARTITA
I campioni d’Europa in carica della Polonia (Roma 2023) scendono in campo all’Unipol Forum di Assago per sfidare i bi-campioni olimpici della Francia (Tokyo 2020 e Parigi 2024). La squadra di coach Grbic e quella di Giani (primo CT a raggiungere la finale continentale con tre Nazionali diverse, dopo averlo già fatto con con Germania e Slovenia) danno vita a un primo set intensissimo, giocato punto su punto: entrambe le formazioni regalano spettacolo, ma ad avere la meglio 31-29 sono i polacchi. Trascinati da un super Leon, tanto in zona punti quando a muro, e da Lemanski, i biancorossi dominano poi 25-19 il secondo set, portandosi a un solo parziale dal trionfo. Henno, Gueye e Faure provano a tenere a galla i transalpini e accorciano le distanze con il 25-20 che porta alla Francia il terzo set, ma Semeniuk, Boladz e compagni chiudono ogni discorso con il 25-16 del quarto set.

La Polonia vince, dunque, 3-1 e si conferma campione d’Europa in back-to-back: l’Italia continua a portare bene ai polacchi, che aggiungono il terzo titolo continentale alla propria bacheca. La Francia è invece seconda, mentre il terzo posto se lo prende la Finlandia, che aveva eliminato l’Italia nei quarti: battuta 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) la Slovenia nella finale per il bronzo.

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