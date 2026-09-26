Volley: la Polonia si conferma Campione d’Europa, Francia battuta 3-1

LA PARTITA

I campioni d’Europa in carica della Polonia (Roma 2023) scendono in campo all’Unipol Forum di Assago per sfidare i bi-campioni olimpici della Francia (Tokyo 2020 e Parigi 2024). La squadra di coach Grbic e quella di Giani (primo CT a raggiungere la finale continentale con tre Nazionali diverse, dopo averlo già fatto con con Germania e Slovenia) danno vita a un primo set intensissimo, giocato punto su punto: entrambe le formazioni regalano spettacolo, ma ad avere la meglio 31-29 sono i polacchi. Trascinati da un super Leon, tanto in zona punti quando a muro, e da Lemanski, i biancorossi dominano poi 25-19 il secondo set, portandosi a un solo parziale dal trionfo. Henno, Gueye e Faure provano a tenere a galla i transalpini e accorciano le distanze con il 25-20 che porta alla Francia il terzo set, ma Semeniuk, Boladz e compagni chiudono ogni discorso con il 25-16 del quarto set.