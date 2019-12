Volley, giovedì derby speciale tra Powervolley Milano e Vero Monza

VOLLEY SUPERLEGA

Sarà un derby speciale quello che si giocherà giovedì 26 dicembre all'Allianz Cloud di Milano. La sfida Allianz Powervolley-Vero Volley Monza, che andrà in scena nell'impianto meneghino alle 19 non sarà infatti caratterizzata solo da elementi sportivi, ma anche da tematiche sociali e solidali. Proseguono infatti le giornate del progetto 'volley4all', l'iniziativa della Fondazione Allianz Umana Mente e di Allianz Powervolley Milano per favorire una cultura dello sport che sia inclusiva e sappia valorizzare le diversità. Ai gate d'ingresso del palazzetto verranno raccolti giocattoli nuovi da regalare al Centro 'Benedetta d'Intino' di Milano, che lavora per aiutare i bambini con disagi psicologici e gravi disabilità comunicative. Si tratta di un gesto semplice capace di moltiplicare la gioia: sapere che con lo stesso gesto si può raddoppiare la dose di sorrisi rende tutto ancora più unico e prezioso. I giocattoli nuovi (libri per bambini, mattoncini e costruzioni, puzzle, giochi di società, colori e pennarelli) saranno raccolti dagli addetti di Allianz Powervolley Milano ai gate d'ingresso dell'Allianz Cloud per poi essere consegnati ai bambini da alcuni atleti di Powervolley, che tutti insieme hanno scelto di promuovere il video di Natale di squadra e dedicarlo a questa iniziativa.

Anche la Curva Biancorossa Milano, il tifo di Powervolley, si è mobilitata per raccogliere, il giorno della gara, offerte libere che saranno destinate all'acquisto di materiale da donare al centro a nome della curva. Il Centro Benedetta d'Intino di Milano lavora per aiutare i bambini con disagi psicologici e gravi disabilità comunicative attraverso il lavoro della psicoterapia e della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Se lo spirito natalizio colorerà di solidarietà la sfida del boxing day, non mancherà anche l'aspetto sociale. La società meneghina ha infatti pensato di dedicare la gara alla 'Giornata dell'orgoglio Powervolley': in quest'occasione tutti gli atleti delle formazioni giovanili e delle società affiliate sono stati invitati ad assistere alla gara, accompagnati dalle loro famiglie, ed essere protagonisti sugli spalti dell'Allianz Cloud. Ma soprattutto sarà previsto un momento in cui Powervolley premierà, attraverso un riconoscimento speciale, alcuni atleti delle formazioni giovanili che si sono distinti sul campo e nello studio per il loro comportamento.