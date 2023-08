Volley, Europei maschili: Italia travolgente, 3-0 al Belgio al debutto!

VOLLEY

Michieletto, Russo e compagni fanno esplodere l'Unipol Arena di Bologna con una prestazione perfetta: 25-17, 25-18 e 25-15 i parziali della vittoria azzurra

All'Unipol Arena di Bologna, i ragazzi di Fefé De Giorgi superano 3-0 il Belgio con una prestazione dominante in tutti i settori del campo: 25-17, 25-18, 25-15 i parziali per l'Italia. Partono subito forte gli azzurri, dopo l'equilibrio iniziale: lo scatto nasce dall'ace di Russo ed è perentorio, fino all'8-4. Romanò e Lavia rifiniscono il punteggio, portandoci sul +7 (17-10), e la reazione del Belgio è limitata a qualche sfuriata dei suoi opposti. Nasce così il 25-17 del primo set, che viene sostanzialmente bissato nel secondo. Russo è nuovamente l'uomo che spezza l'equilibrio, coi rivali che si avvicinano sul 9-8 e vengono immediatamente ricacciati indietro dal doppio muro di Michieletto, che firma il 13-8. Lavia con una magia firma il massimo vantaggio sul +6 (19-13), mentre l'ace di Sbertoli chiude il secondo set sul 25-18. Nel terzo set il Belgio somma errori su errori e l'Italia decolla, ampliando costantemente il suo vantaggio: De Giorgi fa ruotare la rosa, col debutto di Bovolenta jr., ma i trascinatori restano Michieletto (13) e Russo (12) che firmano il 16-10. Da qui nasce l'assolo azzurro, con l'Italia che si porta sul +10 e in totale controllo. Il Belgio annulla il primo match point e commette l'errore che ci regala il 25-15 e la vittoria per 3-0. Ora gli azzurri si sposteranno a Perugia, dove giovedì 31 agosto sfideranno l'Estonia nella seconda gara dei loro Europei.