Volley, Europei: Italia senza freni, Slovenia ko e primo posto nel girone  

EUROPEI VOLLEY

A Ostrava gli azzurri superano gli sloveni 3-0 (27-25, 25-20, 25-23) e firmano la quarta vittoria in quattro partite

Quarta vittoria in altrettante partite per l’Italia e primo posto assicurato nel gruppo B agli Europei di Volley 2021. Ad Ostrava gli azzurri di Ferdinando De Giorgi superano anche la Slovenia per 3-0 (27-25, 25-20, 25-23 i parziali) grazie a una grande prova di Michieletto e Lavia, assicurandosi così un posto negli ottavi di finale da primi della classe. Domani alle 19 l’ultima sfida del girone contro i padroni di casa della Repubblica Ceca. foto federvolley

Poker di vittorie agli Europei di Volley 2021 e ottavi di finale da primi del girone. Missione compiuta per l’Italia di Ferdinando De Giorgi a Ostrava: gli azzurri sconfiggono la Slovenia 3-0 (parziali di 27-25, 25-20 e 25-23) e firmano il quarto successo in altrettante partite nella rassegna continentale, aggiudicandosi così il primo posto matematico nel gruppo B con una partita di anticipo. Domani ultima sfida contro la Repubblica Ceca alle 19, poi testa agli ottavi di finale.

L’Italia soffre solo nel primo set, costretta a inseguire ma bravissima a recuperare per due volte da quattro punti di svantaggio. Sul 20-16 per la Slovenia, la rimonta porta prima al 20-20 e poi al sorpasso dopo aver anche annullato un set point agli avversari sul 25-24 in loro favore. Da lì tre punti consecutivi spianano non solo la strada alla vittoria del primo parziale, ma anche a un secondo set in discesa. I ragazzi di De Giorgi, presi per mano da Giannelli e con Michieletto e Lavia in forma sia a muro che in attacco, conducono in vantaggio tutto il secondo set e il 25-20 arriva in fretta.

Il terzo set sembra una formalità, ma lo scatto d’orgoglio della Slovenia mette in difficoltà l’Italia in avvio: come nel primo parziale, gli azzurri però sono bravissimi a recuperare dall’11-13 al 15-13 e a quel punto non hanno più passaggi a vuoto. La concentrazione resta alta, la fiducia sale e il match si chiude 25-23 con qualche brivido solo negli ultimi punti. "Non abbiamo ancora fatto nulla, i ragazzi devono tenere i piedi per terra e il bello arriva adesso" le parole del ct De Giorgi a fine partita.

ITALIA-SLOVENIA 3-0 (27-25, 25-20, 25-23)

ITA: Giannelli 4, Galassi 10, Romano 9, Anzani 3, Michieletto 17, Lavia 13

SLO: Pajenk 8, Kozamernik 5, Urnaut 6, Cebulj 8, Mozic 5, Stern 10