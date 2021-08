Volley, Europei femminili: l'Italia vince ancora, travolta l'Ungheria  

VOLLEY

Secondo successo per le ragazze di Mazzanti, che vincono 3-0 e dominano: 25-16, 25-15, 25-19 i parziali

Seconda vittoria in altrettante partite nella fase a gironi degli Europei di volley per l'Italia femminile. A Zadar, le ragazze di Mazzanti, dopo il 3-0 nel match d'esordio contro la Bielorussia, travolgono anche l'Ungheria in tre set, dominando dall'inizio alla fine: 25-16, 25-15, 25-19 i parziali del successo delle azzurre, che pur senza strafare gioiscono meritatamente e si portano alle spalle della Croazia nella Pool C.

L'Italia trova conferme e, dopo il netto 3-0 alla Bielorussia, travolge anche l'Ungheria, centrando il secondo successo in altrettante partite della fase a giorni degli Europei femminili di volley. A Zadar, contro un'altra formazione tecnicamente non al livello delle ragazze di Mazzanti, le azzurre giocano senza strafare, ma mettendo comunque in risalto l'enorme divario nei confronti delle avversarie. Lo testimoniano i parziali dei tre set: 25-16, 25-15, 25-19, con l'unico mezzo passaggio a vuoto proprio prima dell'ultimo punto. La Bielorussia, infatti, annulla tre match point sfruttando gli errori in ricezione, poi ci pensa Paola Egonu con una potente schiacciata a chiudere i giochi al termine di una sfida nel quale la 22enne attacca tanto e senza commettere particolari errori, realizzando inoltre 17 punti. Bene anche Elena Pietrini, che ne mette a referto 16, 8 per Sylla. Con questo successo, l'Italia fa due su due e sale al secondo posto alle spalle della Croazia, al momento in testa alla Pool C. La prossima avversaria delle azzurre sarà la Slovacchia, poi la sfida proprio alla Croazia per il primo posto nel raggruppamento.