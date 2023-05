Volley, Egonu vince la Champions e annuncia: "Torno in Italia, a Milano"

© ipp



"Sono molto felice di tornare a giocare in Italia. A Milano. Ci vedremo in palestra". Lo ha annunciato Paola Egonu dopo aver trascinato con i suoi 40 punti il VakifBank Istanbul alla vittoria nella finale della Champions donne di volley al PalaAlpitour di Torino nel derby con l'Eczcibasi. Per l'opposta 24enne si tratta della terza Champions dopo quelle conquistate con Novara e Conegliano. Confermato il ritorno in nazionale, per giocare in estate gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Non vedo l'ora, sarà divertente - ha proseguito la Egonu - Mi aspetto di lavorare bene insieme alle mie compagne che mi sono mancate, non vedo l'ora di riabbracciarle e di divertirci".