Volley, Egonu riparte da Milano: "Che emozione, un cerchio che si chiude"

L'opposta azzurra ha firmato con la Vero Volley: "Mi offre una grande opportunità"

Basket, anche Paola Egonu al Forum per Milano-Sassari





"Mi trema la voce a essere tornata in Italia e a Milano, sono molto emozionata". Paola Egonu si presenta dopo aver firmato per il Vero Volley, colpo estivo della squadra che si è inchinata a Conegliano in gara5 nell'ultima finale scudetto. "Ho scelto Milano perché è la squadra che mi incuriosiva di

più - rivela l'azzurra, fresca campionessa d'Europa con il VakifBank - È bello poi tornare a casa visto che la mia carriera è cominciata proprio qui, al Club Italia. È come un cerchio che si chiude. La Nazionale? Ci vediamo agli Europei".

"In Turchia è stato un anno interessante, di crescita, mi sento più leggera e matura. Ma Milano mi offre una possibilità incredibile, anche per coltivare le mie altre passioni - ha aggiunto Egonu - Gli obiettivi sono quelli di vincere, divertirsi e creare un bel gruppo e avere l'appoggio di tutti. Mi preme sapere che ci saranno tante ragazze e ragazzi che si innamoreranno di noi, vorranno seguirci e li faremo divertire". Ad accoglierla il presidente del Vero Volley, Alessandra Marzari: "È la prima volta che ci incontriamo di persona e le dico solo che faremo bene e staremo bene insieme".