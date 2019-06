Volley: divorzio tra Bernardi e Perugia

18/06/2019

Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore della Sir Safety Conad Perugia. Ad annunciarlo è stato lo stesso coach via social network. "Così ha deciso la società - si legge - Oggi è un giorno pieno di lacrime per me, ma nel mio cuore rimarrà indelebile il calore e l’amore che avete saputo donarmi in questi splendidi e indimenticabili anni". Arrivato a fine 2016, con Perugia Bernardi ha vinto un campionato, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.