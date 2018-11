Volley, Diouf vince il campionato paulista al primo colpo

06/11/2018

Valentina Diouf ha vinto il primo trofeo in maglia Sesi Bauru: l'opposto, che si era trasferita in Brasile dopo due stagioni con Busto Arsizio, ha conquistato il campionato paulista battendo in finale l'Osasco. L'andata era finita 3-2, stesso risultato nel ritorno dove Diouf ha segnato 20 punti (gli stessi di Tifanny, la giocatrice trans due anni fa in A2 a Palmi) nel 25-21, 15-25, 21-25, 28-26, 15-12 finale.