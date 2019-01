Volley: continua il volo di Perugia e Scandicci

27/01/2019

Perugia continua la sua marcia in cima alla classifica di Superlega e contro Vibo Valentia centra la terza vittoria consecutiva. Partita senza storia al Pala Barton, dove la Tonno Callipo non riesce a portare a casa nemmeno un set: netto il 25-17, 25-20, 25-20 per gli umbri. A un punto dalla capolista resiste l'Itas Trentino, che si mette alle spalle il brutto ko casalingo contro la Lube Civitanova e piega agevolmente Latina in trasferta. Risultato mai in discussione, se non nel terzo e decisivo set in cui i padroni di casa provano a vendere cara la pelle ma alla fine non possono che concedere il 3-0 a Trento (18-25, 15-25, 19-25). Altro 3-0 anche per la Lube Civitanova, che batte sul velluto Monza dopo qualche piccola sofferenza solo nel primo set (25-21, 25-16, 25-18), Verona piega Siena per 3-1 (25-22, 25-20, 22-25, 25-22) mentre Modena riesce a prevalere a Padova dopo una partita show, chiusa in cinque set dopo un grande equilibrio ed emozioni a non finire: lo testimonia il tabellino, che recita 33-35, 25-23, 25-16, 23-25, 22-20.



Tra le donne vince ancora Scandicci, alla settima vittoria consecutiva in campionato. Troppo il divario con il Club Italia, fanalino di coda del campionato e piegato con un 3-0 che non lascia spazio a malintesi (25-15, 25-15, 25-20). Si rialza invece Monza, dopo i ko con Busto e Conegliano e va a vincere a Chieri per 3-1 (25-19, 25-27, 25-20, 25-22). San Bernardo Cuneo cede il primo set ma poi vince contro Casalmaggiore (18-25, 25-23, 26-24, 25-13), Bergamo fa tremare Firenze con una spettacolare rimonta, ma il quinto set regala l'importante vittoria alle padrone di casa (25-21, 25-18, 22-25, 24-26, 15-12).