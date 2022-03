Volley: Civitanova, Modena e Perugia ok nei playoff di Superlega, Conegliano comanda tra le donne  

VOLLEY

Conclusa la prima giornata dei quarti di finale maschili, è bagarre per le prime posizioni nella Serie A1 femminile

Dopo Trentino, anche Civitanova, Modena e Perugia vincono gara 1 dei quarti di finale nei playoff di Superlega maschile: la Lube passa 3-0 su Monza, stesso risultato per gli emiliani in casa contro Milano, mentre soffre di più la Sir Safety nel 3-1 a Cisterna. Gara 2 in programma il prossimo fine settimana tra sabato e domenica. Nella Serie A1 femminile è invece lotta per il primo posto: successi per Conegliano e Monza mentre cade Novara. ufficio-stampa

SUPERLEGA MASCHILE PLAYOFF

Si conclude la prima giornata dei quarti di finale nei playoff della Superlega maschile di volley. Dopo il successo di ieri di Trento su Piacenza, oggi vincono anche Modena, Civitanova e Perugia. Gli emiliani passano 3-0 in casa contro Milano con i parziali di 25-13, 25-22, 25-23, stesso risultato anche per la Lube che soffre nel primo set e poi asfalta Monza 27-25, 25-16, 25-16, la Sir Safety infine deve raddrizzare la situazione nel 3-1 contro Cisterna: 25-15, 19-25, 25-17, 26-24. Appuntamento con gara 2 per il prossimo fine settimana: Monza-Civitanova sabato, le altre partite domenica.

SERIE A1 FEMMINILE

Battute conclusive del campionato femminile di volley. Nella 25esima giornata della Serie A1, vincono Conegliano e Monza mentre cade Novara nelle zone alte della classifica. Le venete superano Chieri 3-1 (25-21, 25-17, 15-25, 25-21) e restano in vetta, facile il successo della Pro Victoria che ha la meglio agevolmente 3-0 su Vallefoglia (25-14, 25-21, 25-21), va invece a Scandicci il big match in casa della AGIL: 3-0 con i parziali di 25-17, 25-23, 25-22. Nella sfida salvezza tra Trentino e Roma, invece, le ragazze di Trento espugnano la Capitale con un secco 3-0 (25-15, 25-21, 25-16) e provano a darsi ancora una speranza di restare nella massima serie. Senza peso per la classifica, infine, la vittoria 3-1 di Firenze su Bergamo: le toscane sono già sicure dei playoff, la Zanetti è fuori dai giochi. Stesso discorso tra Busto Arsizio e Casalmaggiore: la UYBA, comunque salda al quinto posto, spreca due match point nel quinto set e crolla 3-2.