Volley: Civitanova avanti tutta. Scandicci si prende il derby femminile di Firenze

In Superlega prosegue la marcia inarrestabile della Lube Civitanova, che batte in casa la Leo Shoes Modena con i parziali di 25-19 25-20 25-18, anche grazie alle grandi prestazioni di Bruno e Simon. Juantorena, assente per un problema agli adduttori, applaude in tribuna. Nella Serie A femminile invece Scandicci conquista di forza il derby 3-0: Il Bisonte è domato 25-18 25-17 25-20. Busto Arsizio passa 3-1 a Bergamo ed è terza.