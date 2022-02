Volley: a Modena il big match di SuperLega contro Trento, Scandicci ok tra le donne

Grande rimonta degli emiliani che vincono al quinto set. Conegliano ko contro Monza in A1 femminile

Nella 20esima giornata di SuperLega è Modena a prendersi in rimonta il big match sul campo di Trento al quinto set: finisce 23-25, 22-25, 25-19, 25-18, 15-13. Gli emiliani si portano a -4 dal terzo posto. Monza stende 3-1 Cisterna. Nel 18° turno di Serie A1 femminile Scandicci conserva il primo posto grazie al netto 3-0 (29-27, 25-20, 20-15) casalingo su Busto Arsizio e al contemporaneo ko interno di Conegliano contro Monza (capolista anche lei)

SUPERLEGA MASCHILE

È una 20esima giornata di SuperLega che regala la vittoria in trasferta di Modena nel big match di questo turno di campionato maschile di volley. La Leo Shoes PerkinElmer supera infatti in rimonta l’Itas Trentino. 3-2 (23-25, 22-25, 25-19, 25-18, 15-13) il risultato finale del match, che vede i Canarini partire a rilento salvo poi dar vita ad una clamorosa rimonta. Seconda sconfitta consecutiva per la banda di Lorenzetti, che in classifica vede Modena sempre più vicina alla terza posizione occupata proprio dai tridentini. L’Itas ha difatti adesso 4 punti di vantaggio, ma con due partite in più. Il migliore in campo è Nimir, autentico trascinatore e devastante al servizio (7 aces).

Torna al successo Monza che supera 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-18) Cisterna. L’Mvp è Thomas Beretta, sbalorditivo con 16 punti, ma i brianzoli ritrovano soprattutto Grozer, al rientro dopo l’infortunio muscolare; e intorno a lui i padroni di casa si ricompattano emotivamente, giocando una partita in crescendo. Ottimo anche Federici, con Dzavoronok top scorer da 24 punti. Per Cisterna (Dirlic 17, Maar 16) una buona partenza, ma avanti 0-1 e 18-21 nel secondo, la squadra perde il filo non ritrovandolo più. Monza aggancia così al sesto posto Piacenza.

SERIE A1 FEMMINILE

Nella sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, la Vero Volley Monza sorprende la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. 3-1 (23-25, 25-20, 27-25, 25-13) il punteggio definitivo della sfida di alta classifica al PalaVerde. Un risultato molto significativo anche in chiave classifica, visto che le brianzole sorpassano in classifica proprio Conegliano e si portano adesso al primo posto (ma con una partita in più giocata). Le Pantere di Santarelli non rispettano il pronostico della vigilia e vengono sconfitte in casa loro sotto i colpi di Magdalena Stysiak (23 punti), Dana Rettke (15) e Anna Davyskiba (16).

Scandicci necessita di un set per prendere le misure a Busto Arsizio, che per un po’ mette paura alle capolista grazie agli attacchi di Camilla Mingardi (18 alla fine). Ma dopo aver risolto la situazione ai vantaggi, le toscane prendono fiducia con due frazioni simili nel loro andamento: ospiti che partono meglio per poi andare in blackout dalla seconda pausa in poi, chiudendo i conti per 3-0 (29-27, 25-20, 25-15). Ekaterina Antropova sugli scudi con 24 punti. Scandicci in testa alla classifica a braccetto con Monza.

Match combattuto a Bergamo, dove le padrone di casa si lasciano sorprendere da Casalmaggiore in un vero e proprio scontro salvezza, buttando via un vantaggio di due set. Alla fine le ospiti s’impongono per 23-25, 25-22, 26-24, 25-22, 15-12. Bene l’opposto Malual Adhuoljok John Majak con la miglior prestazione stagionale da 27 punti, coadiuvata da Yana Shcherban (19). In rimonta anche la vittoria di Chieri che, dopo aver perso il primo set con la Delta Despar Torino padrona di casa, mette le cose a posto chiudendo il match in quattro set (22-25, 25-22,25-18, 25-23) spinta da Kaja Grobelna. Colpo esterno infine di Cuneo, che ringrazia Alice Degradi e Marrit Jasper per il 3-0 finale sulla Megabox Vallefoglia (25-20, 25-23, 25-21).