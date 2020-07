Vettori torna a Modena: "Lasciai per paura di Stoytchev"

Si è tenuta presso la sala stampa del PalaPanini di Modena la conferenza di presentazione di Luca Vettori. L’opposto 29enne torna a vestire la maglia gialloblù dopo 3 stagioni in Trentino, non nascondendo la propria emozione né tantomeno risparmiandosi sui motivi che l'hanno spinto a lasciare nel 2017: "Il mio addio fu un mix di cose. La ragione principale è che ero spaventato dal possibile arrivo di Stoytchev in panchina. Temevo di vivere situazioni in cui mi sentivo un intralcio per il suo modo di vivere la pallavolo, pur non conoscendolo".