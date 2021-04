Valentina Diouf torna in Italia: ha firmato con Perugia

La Serie A1 ritrova una delle atlete italiane più famose al mondo. Dopo tre stagioni all'estero - di cui una in Brasile e due in Corea del Sud - Valentina Diouf firma con la Bartoccini Fortinfissi Perugia e torna ufficialmente nel campionato italiano. Un graditissimo ritorno quello di "fiocco di neve", che in carriera ha vestito anche le divise di Club Italia, Bergamo, Modena e Busto Arsizio e ora si appresta a sorprendere con la maglietta nera delle umbre.