Torna il sereno a Caserta: sospesa la sanzione al Presidente

A1 FEMMINILE

È stato accolto il ricorso presentato dalla Volalto 2.0 Caserta per la squalifica di due mesi comminata al Presidente Turco. Il patron campano può così tornare ad operare sul mercato, in attesa che si ridiscuta di una sua eventuale sospensione nella prossima udienza prevista per il 13 febbraio.

Il tribunale federale aveva optato per due mesi di squalifica del Presidente e una sanzione di 1.500 euro alla società campana per non aver, in data 24 ottobre 2019, effettuato le riprese televisive della sfida casalinga contro Il Bisonte Firenze per responsabilità dei dirigenti del club casertano. Ad acuire la pena si è aggiunta poi la lite tra un addetto della Volalto 2.0 Caserta e i tecnici di PMG Sport, società incaricata delle riprese. Nicola Turco aveva reagito a questa decisione non solo annunciando il ritiro dall'A1, ma anche querelando i diretti interessati tra cui il Presidente federale Bruno Cattaneo.