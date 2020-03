Terremoto di Lega: tanti club chiedono lo stop definitivo | Fabris e Garbellotto dimissionari

VOLLEY FEMMINILE

C'è una profonda rottura all'interno della Lega Pallavolo Serie A Femminile, con due fronti aperti che si danno battaglia per decidere le sorti del campionato di A1. La situazione sembra per certi versi insanabile, con Fabris e Garbellotto, Presidenti rispettivamente di Lega e Conegliano, che hanno dato le dimissioni.

È quanto emerge dall'ultimo Consiglio d'Amministrazione, in cui si sono alzati (e di molto) i toni quando la proposta di Lega, Conegliano, Monza e Scandicci di riprendere il campionato di A1 è stata cassata dal resto delle squadre. Si andrebbe quindi verso una chiusura anticipata della stagione, che in tal caso non avrebbe né un vincitore né tantomeno delle retrocessioni.

Da qui la reazione di Mauro Fabris e Piero Garbellotto, i quali hanno annunciato l'intenzione di avanzare le proprie dimissioni nel caso in cui dovesse prevalere questo scenario. Da diversi Presidenti di Serie A1 emerge comunque la volontà a risanare la situazione e portare avanti le discussioni per prendere la migliore delle decisioni.