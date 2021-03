SuperLega: Vibo e Perugia pareggiano le serie, Trento in semifinale

VOLLEY MASCHILE

Buona la prima anche per Civitanova contro Modena

Al PalaBanca di Piacenza è l’Itas Trentino ad avere la meglio in quattro set in Gara 2 dei quarti di finale play-off scudetto di SuperLega e a conquistare il passaggio alle semifinali contro una combattiva Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa tengono bene il campo, ma non riescono a capitalizzare alcune situazioni. Al contrario gli ospiti difendono bene e contrattaccano, trascinati dalle giocate di Nimir Abdel-Aziz. L’opposto olandese è autore di una grande prova: top scorer con 28 punti e titolo di MVP a fine match. Tra le fila biancorosse il miglior realizzatore è l’iraniano Mousavi con 16 punti e il 92% in attacco. Ufficio stampa Sir Safety Conad Perugia

E Gara 2 premia la Sir Safety Conad Perugia, che riapre la serie battendo 3-1 l’Allianz Milano. All’Allianz Cloud gli umbri trovano un importante successo, riscattando la sconfitta rimediata in casa cinque giorni fa proprio contro i meneghini. La squadra di Piazza, invece, non riesce a capitalizzare la prima chance di conquistare uno storico accesso alle semifinali.

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia batte la Vero Volley Monza 3-0 in Gara 2 rimettendo in equilibrio la serie. Domenica prossima Gara 3, nuovamente in terra brianzola: si deciderà il passaggio alle Semifinali per l'assegnazione dello scudetto.

La Cucine Lube Civitanova si è imposta con un netto 3-0 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche sulla Leo Shoes Modena nella gara d’esordio dei quarti di finale. I marchigiani, alle prese con le indisponibilità del regista De Cecco e del bomber di posto 4 Leal (rimpiazzati da Falaschi e dal giovane cubano Yant), sono stati trascinati alla vittoria da una grandissima prova di squadra (con Simon eletto MVP: per lui 15 punti frutto di 4 ace, 2 muri e 9 attacchi a segno su 14).

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 1-3 (17-25, 27-25, 18-25, 22-25)

- Piacenza: Baranowicz 2, Clevenot 9, Polo 3, Grozer 15, Russell 0, Mousavi 16, Fanuli (L), Scanferla (L), Antonov 9, Botto 1, Candellaro 0, Tondo 0, Finger 0. N.E. Izzo. All. Bernardi.

- Trentino: Giannelli 7, Santos De Souza 10, Lisinac 11, Abdel-Aziz 28, Michieletto 7, Podrascanin 11, De Angelis (L), Rossini (L), Argenta 0, Sperotto 0, Kooy 0. N.E. Cortesia, Sosa Sierra. All. Lorenzetti.

Allianz Milano-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-23, 23-25, 23-25, 20-25)

- Milano: Sbertoli 5, Ishikawa 12, Kozamernik 10, Patry 16, Urnaut 15, Piano 5, Staforini (L), Weber 1, Pesaresi (L), Daldello 0, Maar 0, Mosca 1. N.E. Basic, Meschiari. All. Piazza.

- Perugia: Travica 0, Leon Venero 28, Ricci 3, Ter Horst 14, Plotnytskyi 12, Solé 12, Biglino (L), Vernon-Evans 3, Colaci (L), Zimmermann 0, Piccinelli 0, Muzaj 2, Russo 7. N.E. Atanasijevic. All. Heynen.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Vero Volley Monza 3-0 (25-18, 33-31, 30-28)

- Vibo Valentia: Saitta 1, Rossard 9, Chinenyeze 7, Drame Neto 25, Defalco 18, Cester 6, Sardanelli (L), Rizzo (L), Almeida Cardoso 0, Dirlic 0, Gargiulo 0. N.E. Chakravorti, Corrado. All. Baldovin.

- Monza: Orduna 3, Dzavoronok 3, Beretta 6, Lagumdzija 16, Lanza 6, Galassi 9, Brunetti (L), Davyskiba 10, Federici (L), Calligaro 0, Holt 2. N.E. Ramirez Pita, Poreba, Falgari. All. Eccheli.

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 (25-17, 33-31, 25-20)

- Civitanova: Falaschi 3, Juantorena 17, Simon 15, Rychlicki 18, Yant Herrera 3, Anzani 5, Marchisio (L), Balaso (L), Hadrava 0, Diamantini 0, Kovar 6. N.E. Larizza. All. Blengini.

- Modena: Christenson 3, Lavia 11, Mazzone 8, Vettori 2, Petric 14, Stankovic 3, Iannelli (L), Karlitzek 2, Grebennikov (L), Buchegger 5, Porro 1. N.E. Bossi, Rinaldi, Sanguinetti. All. Giani.