SuperLega, recupero 9ª giornata: prosegue il dominio di Civitanova e Perugia

VOLLEY MASCHILE

Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia escono vittoriose dal recupero della 9ª giornata di andata del campionato SuperLega, surclassando Top Volley Cisterna e Leo Shoes Modena in tre set. Sir Safety Conad Perugia

Ai campioni del mondo in carica è bastata poco più di un’ora di gioco per avere la meglio di Cisterna (25-23, 25-15, 25-17) e mettere in cassaforte i tre punti che la mantengono al secondo posto in classifica. Partita indiscesa sin dal primo set per la squadra di Ferdinando De Giorgi, che ha riproposto Rychlicki nel sestetto titolare dopo il turno di riposo concessogli domenica scorsa.

A mantenersi a un punto di distanza dai marchigiani è la Conad Sir Safety Perugia, che si è sbarazzata in un sol boccone di Modena rispondendo alla diretta inseguitrice nel migliore dei modi. Un match ben controllato da Leon e compagni, soprattutto nell'ultimo set in cui i gialloblù, nonostante un buon vantaggio, non sono riusciti ad allungare la storia della partita.

Cucine Lube Civitanova-Top Volley Cisterna 3-0 (25-23, 25-15, 25-17)

- Civitanova : De Cecco 0, Juantorena 15, Anzani 6, Rychlicki 13, Leal 8, Simon 8, Marchisio (L), Hadrava 0, Balaso (L), Larizza 0, Yant Herrera 5. N.E.: Diamantini, Kovar, Falaschi. All. De Giorgi.

- Cisterna : Seganov 0, Tillie 6, Szwarc 7, Sabbi 10, Randazzo 3, Krick 5, Rondoni (L), Sottile 0, Cavaccini (L), Cavuto 1, Rossato 0, Onwuelo 0. N.E.: Rossi. All. Kovac.

Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes Modena 3-0 (25-20, 25-23, 26-24)

- Perugia : Travica 1, Plotnytskyi 10, Ricci 6, Ter Horst 14, Leon Venero 19, Solé 10, Russo (L), Colaci (L), Piccinelli 0, Zimmermann 0, Vernon-Evans 0, Sossenheimer 0. N.E.: Atanasijevic, Biglino. All. Heynen.

- Modena : Christenson 1, Karlitzek 1, Mazzone 1, Vettori 9, Petric 18, Stankovic 9, Iannelli (L), Porro 0, Estrada Mazorra 0, Grebennikov (L), Lavia 7, Bossi 0. N.E.: Rinaldi, Sanguinetti. All. Giani.

RISULTATI E CLASSIFICA