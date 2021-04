SuperLega, Civitanova supera Perugia in quattro set ed è campione d'Italia

La Cucine Lube Civitanova vince il suo sesto scudetto battendo 3-1 (25-20, 25-22, 21-25, 25-21) in gara 4 la Sir Safety Conad Perugia. Dopo il titolo non assegnato lo scorso anno, la squadra di Blengini si è ritrovata per la quarta volta a sfidare in finale di campionato la Sir, piegando la resistenza della squadra allenata prima da Heynen (fino gara 1) e poi da Fontana. La Lube ha raggiunto tre finali in questa stagione: quella di Supercoppa persa proprio contro Perugia al tie break, quella di Coppa Italia vinta questa volta contro gli umbri e infine la finale scudetto. Osmany Juantorena ha ottenuto la palma del miglior giocatore nonostante un Yoandy Leal stellare in tutta la serie.

Civitanova vince lo scudetto: gli scatti del match Lega Pallavolo Serie A

