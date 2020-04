Votate e dite la vostra: chi tra De Gennaro, Parrocchiale, Sansonna, Leonardi, De Bortoli e Spirito ha meglio guidato la seconda linea in questa stagione 2019/20 di Serie A1 femminile? Il sestetto del campionato prende forma: Wolosz in palleggio, Hill e Sylla in banda, Folie e de Kruijf i centrali. Dominio Conegliano al momento.